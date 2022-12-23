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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
МВФ рекомендує Мінфіну розглянути ОВДП із прив'язкою до інфляції, допускає в I кв.-2023 купівлю Нацбанком на 50 млрд грн
15:51 23.12.2022 |
Міністерство фінансів та Національний банк України в рамках Моніторингової програми із залученням ради директорів загалом погодили з Міжнародним валютним фондом (МВФ) кроки щодо збільшення роловера (пролонгації) вкладень банків у облігації внутрішньої держпозики, проте експерти Фонду рекомендують розглянути внутрішні запозичення.
"Персонал закликав офіційні органи вивчити нові інструменти для досягнення цієї мети. Приклади можуть включати інструменти, прив'язані до інфляції", - зазначається у матеріалах на сайті Фонду.
МВФ зазначає, що основні узгоджені кроки підвищення роловеру, що впав зі 100% у березні-травні до 22% у серпні-вересні і виріс до 60% у жовтні, це підвищення ставки на первинних аукціонах, можливість формувати половину підвищених обов'язкових резервів за рахунок ОВДП, що надасть додаткового попиту на них близько 40 млрд грн, та індивідуальний аналіз можливостей кожного банку.
"Усі елементи стратегії мають бути реалізовані разом, щоб підтримати збільшення внутрішніх коефіцієнтів роловеру протягом року", - зазначив Фонд.
За його оцінками, у разі реалізації такої стратегії схильність банків до ризику суверенного боргу у вигляді частки від загальних активів залишиться нижчою від довоєнного рівня, а очікуване збільшення відсоткових витрат також оцінюється як кероване, оскільки дохідність, швидше за все, залишиться негативною в реальному вираженні.
"З огляду на нагальні потреби у фінансуванні та ризики, пов'язані з доступними альтернативами, персонал вважає пропоновану стратегію життєздатною та бажаною на поточному етапі", - констатовано в документах.
Водночас у них зазначається, що у разі тимчасового дефіциту зовнішнього фінансування та за умови, що пропозиція нових ОВДП перевищить 83,215 млрд грн, Нацбанк може безпосередньо купити ОВДП на суму дефіциту, але не більше 50 млрд грн, що з урахуванням виплат на користь Нацбанку раніше випущеним облігаціям означатиме монетарне фінансування бюджету до 42,4 млрд грн.
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