Фінансові новини
- |
- 23.12.22
- |
- 16:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін змінив порядок блокування податкових накладних після протестів бізнесу
15:47 23.12.2022 |
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 23 грудня, вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Зокрема, внесеними змінами розширено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі.
"Встановлено, що у разі виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, на підставі рішення комісії регіонального рівня або рішення суду автоматично виключають з переліку ризикових його контрагентів з урахуванням встановлених умов", - уточнив Мельничук.
Крім того, запроваджено разову автоматичну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування, що були зупинені у період з 14 жовтня 2022 до дати набрання чинності відповідними змінами, якщо у таких податкових накладних/розрахунках коригування зазначені операції з кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД та/або кодами послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що відображені у таблицях даних платника податку, за якими прийнято рішення про врахування.
Як повідомлялося, наприкінці листопада після численних скарг бізнесу Міністерство фінансів анонсувало зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних, які мають спростити процес повернення ПДВ експортерам.
Серед іншого, запропонованими змінами передбачено обов'язок податкових органів вказувати детальну інформацію, за якою встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості. Крім того, запроваджується довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості.
Запропоновані зміни також передбачають пом'якшення критеріїв ризиковості здійснення операцій, а саме:
* доповнення коефіцієнта націнки 1,5 у формулу визначення залишку товару, в межах якого можна реєструвати розрахунок коригування на зменшення суми податкових зобов'язань;
* не вважатиметься ризиковою операція, за якою складено розрахунок коригування за операціями з постачання електричної енергії, природного газу, теплової енергії.
Також передбачено низку інших змін, з їх повним переліком можна ознайомитися на сайті Мінфіну.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 12 жовтня вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, запровадивши декілька нових обмежень для реєстрації такої накладної.
Через це з 14 жовтня було заблоковано понад 1 млн податкових накладних. Масові скарги на зміни надходили до Спілки українських підприємців (СУП) та Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), а також до Ради бізнес-омбудсмена.
Своєю чергою у Мінфіні називали причиною введення більш жорстких критеріїв до перевірки податкових накладних численні випадки маніпулювання з ризиковими товарами з боку певних підприємців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України
|Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
|Після проведення відкритого конкурсу до кінця березня 2023 року буде призначено нового директора НАБУ - Меморандум з МВФ
|«Світло нашої віри не згасне». Що Зеленський сказав у виступі в Конгресі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд призначив ексдиректора «Нібулона» очільником Держслужби водного транспорту та судноплавства
|Ще одне судно з українським зерном відправили до Лівії
|Уряд виділив 600 мільйонів на додаткові виплати нацгвардійцям
|Кабмін виділив 400 млн грн на гранти для бізнесу за програмою «єРобота» - Шмигаль
|Кабмін схвалив механізм зарахування до місцевих бюджетів 13,4% від акцизу за пальне - Шмигаль
|МВФ рекомендує Мінфіну розглянути ОВДП із прив'язкою до інфляції, допускає в I кв.-2023 купівлю Нацбанком на 50 млрд грн
Бізнес
|Статки Ілона Маска тануть: за рік втратив $122 млрд
|Нова ініціатива ЄС після cтандартизації USB-C у смартфонах — знімні та екологічніші батареї з перероблених матеріалів
|Ілон Маск назвав умову залишення ним поста керівника Twitter
|Hyundai представив новий кросовер Kona
|Образився? Маск вирішив обмежити доступ до опитувань у Twitter
|Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, - Федоров
|Маска запросили надати свідчення у Європарламенті