Кабмін припинив дію угоди між Україною та Білоруссю про повітряне сполучення

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю ухвалив рішення щодо припинення дії угоди між урядами України та Білорусі про повітряне сполучення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідну угоду між урядом України та урядом Республіки Білорусь було підписано в Мінську 17 липня 1995 року.