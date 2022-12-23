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АНАЛІТИКА

Кабмін припинив дію угоди між Україною та Білоруссю про повітряне сполучення

 

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю ухвалив рішення щодо припинення дії угоди між урядами України та Білорусі про повітряне сполучення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідну угоду між урядом України та урядом Республіки Білорусь було підписано в Мінську 17 липня 1995 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

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