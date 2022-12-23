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Американська Home Essentials розміщує виробництво у Тернопільській області
14:02 23.12.2022 |
Світовий лідер із виробництва та здавання в оренду меблів та предметів інтер'єру Home Essentials розгортає виробництво меблів та матраців у Кременці (Тернопільська обл.), повідомив керівник Інвестиційного офісу Тернопільської області Володимир Василевський агенції "Інтерфакс-Україна".
За його словами, вже завершено всі реєстраційні дії та обрано майданчик для розміщення виробництва.
"Кременецька громада отримала потужного американського інвестора - ТОВ Хоум Ессеншіалс Україна". Проєкт виходить на стадію впровадження та починає жити власним життям - наймання працівників, завезення виробничого обладнання та формування кола постачальників", - сказав він.
За словами Василевського, вже у другому кварталі 2023 року розпочнеться відвантаження продукції. На першому етапі проєкт створює 50-60 робочих місць, до кінця 2023 року буде створено 300 робочих місць.
"Інвестор переносить в Україну частину операційних процесів бек-офісу зі штаб-квартири в Гонконгу і тут будуть забезпечені роботою управлінці та креативники - логісти, маркетологи тощо", - додав він.
За оцінкою Василевського, за аналогією зі схожими фабриками в Україні, виробництво в Кременці надасть обігу близько $12-15 млн. "Уже в перші місяці роботи можливий експорт продукції на $0,5-1 млн/місяць", - сказав він.
Експорт заплановано спочатку до Іспанії, Португалії, Італії та Франції, а вже з другого кварталу 2023 року - до більшості країн Євросоюзу.
Для старту виробництва, на обладнання та обігові кошти, у першому півріччі 2023 року передбачено близько $1 млн інвестицій, у 2-3 кварталі - до $5 млн.
Член правління Української асоціації меблів (УАМ) та координатор розвитку меблевих кластерів Оксана Донська у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначила, що цей інвестор - приклад активного інтересу іноземних компаній до нашого ринку та зацікавленості місцевої влади.
"Я зустріла представника Home Essentials на міжнародній виставці, де УАМ представляла продукцію українських меблярів. Для нього це був щасливий випадок. Далі зустрілися у зумі. Надала йому аналітику внутрішнього ринку, дані про специфіку експорту, розповіла про географічні особливості розміщення виробництва в Україні. За чотири місяці команда Інвестиційного офісу Тернопільської області спромоглася забезпечити входження американського інвестора", - повідомила Донська.
Компанія Home Essentials - світовий лідер із виробництва та здавання в оренду меблів та предметів інтер'єру. Головний офіс (штаб-квартира) - Гонконг. Європейський офіс - Мадрид. Компанія здійснює операції більш ніж у 26 країнах світу.
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