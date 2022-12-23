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АНАЛІТИКА

МВФ оцінює потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 р. від $39,5 млрд до $57 млрд

12:50 23.12.2022 |

Економіка

 

Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть не менше $39,5 млрд і можуть досягти $57 млрд у разі несприятливого сценарію, що відображає високий ступінь невизначеності та сильний тиск з боку витрат, йдеться у матеріалах Фонду на його сайті до Моніторингової програми із залученням ради директорів (PMB).

"У головному сценарії передбачають, що потреби у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть $39,5 млрд, при припущеннях про відсутність монетарного фінансування (з боку НБУ - ІФ-У) та фінансування внутрішніх державних облігацій, що відповідають 80% роловера", - зазначив Фонд.

Він пояснив, що до цієї суми додаються ще $8 млрд, які Україна могла б освоїти в рамках відновлення, хоча уряд оцінює свої можливості набагато вищими - $17 млрд.

"У несприятливому сценарії вплив погіршення макроекономічних прогнозів на доходи та витрати (включно з витратами на соціальні потреби та підтримку енергетичних компаній) зумовить збільшення бюджетного дефіциту, що призведе до збільшення потреб у зовнішньому фінансуванні на $9,5 млрд... Таким чином, за такого сценарію сукупні потреби у зовнішньому фінансуванні можуть становити до $57 млрд", - констатують експерти Фонду.

Несприятливий сценарій передбачає падіння ВВП наступного року на 12,5% та інфляцію 40%, зниження міжнародних резервів до $18 млрд проти $21 млрд у базовому сценарії, а також зростання видатків держбюджету до 68,8% ВВП проти 56,5% у базовому розширення дефіциту з 9,1% до 16,8% ВВП.

В індикативній таблиці, поданій у документах, фінансування з боку самого МВФ відсутнє, хоча Україна при розробці проєкту держбюджету на 2023 рік називала Фонд одним із трьох ключових кредиторів та донорів наступного року нарівні з ЄС та США. Поки що МВФ вказує $18 млрд кредит від ЄС, $14 млрд двосторонніх грантів (основну суму уряд очікує від США), $2 млрд кредитів від Світового банку, а також $1,5 млрд від інших МФО (ЄБРР, ЄІБ) та інших двосторонніх проєктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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