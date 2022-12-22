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АНАЛІТИКА

G7 мобілізувала для України на 2023 рік до $32 млрд і закликає до фінансової програми з МВФ - заява міністрів фінансів

 

Міністри фінансів G7 у четвер підтвердили спільний підхід до скоординованої бюджетної та економічної підтримки України наступного року та заявили про мобілізацію вже до $32 млрд і продовження зусиль для подальшого прогресу в цьому напрямі, закликавши Україну та МВФ до якнайшвидшого укладання програми з фінансуванням.

"Ми готові зробити більше в міру необхідності для бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці з метою розвитку та підтримки якнайшвидшого відновлення. Ми також наполегливо рекомендуємо іншим донорам активізувати свою підтримку", - наголошується у заяві міністрів фінансів G7 у четвер.

Вони уточнили, що ця сума передбачає EUR18 млрд від ЄС, доповненого компонентом гранту від держав-членів для покриття відсоткових витрат, іще один дуже значний пакет підтримки з боку США, запропонований адміністрацією Байдена, який може бути схвалений Конгресом США пізніше цього тижня (раніше глава Мінфіну України Сергій Марченко озвучив $9,9 млрд на перші дев'ять місяців - ІФ-У). Крім того, додаткову бюджетну підтримку на 2023 рік готує Японія.

Міністри нагадали, що на 2022 рік Україні було мобілізовано $32,7 млрд бюджетної підтримки, щоб допомогти закрити дефіцит фінансування, ці кошти наразі вже виплачені чи перебувають у процесі виплати.

Додаткова підтримка української влади, держпідприємств та приватного сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародну фінансову корпорацію та Європейський інвестиційний банк становить $6,7 млрд, доповнюючи поточну військову, гуманітарну допомогу, співпрацю з метою розвитку, експортне фінансування та підтримку України у якнайшвидшому відновленні, зазначено у заяві.

Міністри наголосили, що підтримують тісну взаємодію МВФ з Україною та рішуче схвалюють Моніторингову програму за участю ради директорів фонду, яка допоможе Україні розробити та дотримуватись послідовної макроекономічної основи, покращити управління та прозорість, а також визначити потреби у фінансуванні.

"Ми закликаємо МВФ і Україну якнайшвидше в 2023 році узгодити й реалізувати масштабну, повністю фінансовану та в належний спосіб обумовлену програму МВФ", - наголошується в заяві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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