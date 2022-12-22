У Раду внесли законопроєкти про розширення податкових пільг для бізнесу, – Гетманцев

До Верховної Ради внесли два законопроєкти 8298 та 8999, ініційовані 82 депутатами, про запровадження низки податкових пільг для бізнесу на час війни.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За його словами, проєктами передбачається:

* звільнення на період воєнного стану від оподаткування ввізним митом та ПДВ обладнання та комплектуючих, що ввозяться для власного виробництва;

* звільнення від ПДВ і ввізного мита обладнання для закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;

* пільги на сплату ренти на видобуток залізної руди та використання водних ресурсів на період воєнного стану;

* продовження строків роботи зареєстрованих РРО, у яких такий строк закінчився у період дії воєнного стану, до його припинення;

* пільги по єдиному податку для платників 4 групи.

"Що важливо, законопроєкти є результатом двомісячної роботи з бізнесом та підготовлені спільно", - зауважив Гетманцев.

Очікувалось, що крім звільнення від імпортного ПДВ обладнання, до пакету законопроєктів про пільги має увійти звільнення від сплати екологічного податку, а також окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості, вирішення питання віднесення на витрати активів на окупованих територіях та пакет неподаткових заходів підтримки.