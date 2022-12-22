Україна зобов'язалася відкоригувати прибутковість ОВДП на первинному ринку та здійснити аналіз ліквідності кожного банку - Меморандум із МВФ

Україна зобов'язалася відкоригувати прибутковість державних цінних паперів на первинному ринку та провести аналіз ліквідності кожного банку для підвищення частка державних цінних паперів у сукупних банківських активах, йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) ) PMB.

"Ми маємо намір максимізувати випуск ОВДП на первинному ринку для покриття очікуваних погашень у 2023 році. Щоб досягти цього (...) ми зобов'язуємося відкоригувати дохідність державних цінних паперів, що пропонуються на первинному ринку, щоб відповідати ринковому попиту та підтримати встановлення ціни". Ми проводимо аналіз стану кожного окремого банку, щоб краще розуміти поточний стан їхньої ліквідності та прийнятність кредитного ризику", - наголошується в документі, оприлюдненому на сайті Мінфіну в четвер.

Зазначається, що аналіз банків сприятиме розумінню позиції банків щодо ліквідності та преференцій стосовно кредитного ризику, щоб створити умови на ринку для пожвавлення первинних ринкових аукціонів та щоб банки утримували свої портфелі на тому ж рівні.

Крім того, Україна має намір запустити механізм, який дозволить банкам виконувати до 50% резервних вимог за допомогою бенчмаркінгових облігацій та покращувати прогнозування ліквідності та управління грошовими коштами у Міністерстві фінансів для забезпечення кращої передбачуваності потреб у фінансуванні.

Згідно з Меморандумом, з початком війни кумулятивне чисте фінансування вітчизняними банками державних цінних паперів виявилося негативним, а рівень роловеру знизився з більш ніж 100% у березні - травні до 22% у серпні - вересні, а потім підвищився до 60% у жовтні.

"Таким чином, частка державних цінних паперів у сукупних банківських активах знизилася 2022 року порівняно з кінцем 2021 року", - резюмується у документі.