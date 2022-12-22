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АНАЛІТИКА

Уряд пообіцяв МВФ скасувати 2%-ву ставку єдиного податку та повернути касові апарати в торгівлю

14:04 22.12.2022 |

Економіка

 

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася забезпечити збільшення податкових надходжень до держбюджету. Структурний маяк для Моніторингової програми буде виконаний до кінця січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Ми рішуче налаштовані на визначення додаткових джерел надходжень. За технічної допомоги МВФ ми працюватимемо над розробкою інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики", - йдеться у листі.

У найближчому майбутньому це включатиме подання наступних трьох законопроектів до парламенту:

* щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок (набуває чинності з 1 липня 2023 року),

* щодо скасування спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме: ставку єдиного податку в розмірі 2%, і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків (набуває чинності з 1 липня 2023 року)

* щодо забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій у закладах роздрібної торгівлі (та пов'язаної з ними розрахунково-платіжної інфраструктури), включно з відновленням відповідальності за порушення цих вимог (набуває чинності з 1 липня 2023 року)

Меморандум з МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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