Банки видали кредитів під держгарантії на портфельній основі на 57 мільярдів

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 17 614 кредитів на суму майже 57,46 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що станом на 1 грудня 27 банків-кредиторів обслуговують 15 611 кредитів на суму 50,24 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 28,55 млрд грн. Це близько 82% від загального ліміту наданих гарантій (35 млрд грн).

Водночас у листопаді укладено 936 кредитних договорів на суму 3,24 млрд грн із часткою зобов'язань, гарантованих державою за основним боргом, в обсязі 1,6 млрд грн.

За кількістю кредитів лідирує АТ КБ "Приватбанк" - 10 863 кредити на загальну суму 16,83 млрд грн, що складає 94% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк" - 1979 кредитів на загальну суму 7,93 млрд грн (відповідно - 89% від ліміту).

Найбільшим попитом програма користується у Дніпропетровській області - 1 384 кредитів на 3,3 млрд грн, у Одеській області - 1 100 кредитів на 3,77 млрд грн, у Кіровоградській - 767 кредитів на 3,23 млрд грн та у Києві - 857 кредитів на 3,41 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах як сільське господарство (6969 кредитів на 33,48 млрд грн), оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів (5287 кредити на 8,71 млрд грн) та переробної промисловості (1318 кредити на 4,94 млрд грн).