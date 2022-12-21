Війна змінила рейтинг найбільших торговельних партнерів України. У лідери вийшла Польща

За десять місяців 2022 року Україна експортувала товарів на $36,9 млрд, що майже на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт скоротився на чверть - до $44 млрд. Водночас рейтинг основних торговельних партнерів України зазнав суттєвих змін, йдеться в дослідженні R&D центру YouControl.

На перше місце за обсягом експорту вийшла сусідня Польща, на яку припадає понад 15% постачань українських товарів. Торішній лідер Китай опустився на четверту сходинку, його частка в загальному експорті зменшилася вдвічі - 11,8% до 5,3%.

Скоротилися частки таких традиційних українських ринків, як Італія, Індія, Єгипет, натомість більшу роль почали відігравати географічно ближчі Угорщина, Болгарія, Словаччина, Чехія.