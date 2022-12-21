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АНАЛІТИКА

На платформі для просування експорту NAZOVNI зареєстрували понад 900 компаній

17:36 21.12.2022 |

Економіка

На цифровій платформі МЗС для просування експорту за кордон NAZOVNI зареєстровано вже понад 900 компаній та опрацьовано 80% із більш ніж 2,5 тисяч заявок.

 

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Укрінформ з посиланням на повідомлення МЗС у Фейсбуці.

«Війна це дуже складний час для українських виробників і компаній. Тому докладаємо максимум зусиль для допомоги експортерам і створення нових можливостей на іноземних ринках. Для цього працює цифрова платформа МЗС Nazovni. Станом на сьогодні у ній зареєстровано вже понад 900 компаній. До системи надійшло понад дві з половиною тисячі заявок, з яких вже опрацьовано понад 80 відсотків», - зазначив глава української дипломатії.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ у травні запустило нову цифрову платформу NAZOVNI, яка створює нові можливості для українських експортерів.

NAZOVNI - це сервіс глобалізації українського бізнесу, створений для просування товарів і послуг за кордоном за сприяння українських дипломатичних установ.
 

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