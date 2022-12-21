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Фонд розвитку підприємництва профінансує інвестиції бізнесу в сфері енергозабезпечення
17:30 21.12.2022 |
Фонд розвитку підприємництва (ФРП) спільно з АБ «Укргазбанк» профінансує інвестиції малого і середнього бізнесу у сфері енергозабезпечення та енергоефективності.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У Міністерстві фінансів України 21 грудня 2022 року відбулось підписання Кредитної угоди Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та АБ «Укргазбанк» на суму 150 млн грн у межах проєкту «Рефінансування енергоефективних інвестицій МСП України через фінансовий сектор».
Проєкт фінансується урядом Німеччини через Німецький банк розвитку KfW відповідно до Угоди про кредит та грант, укладеної з Міністерством фінансів України та Фондом розвитку підприємництва.
«Мінфін продовжує активно залучати кошти наших міжнародних партнерів для підтримки українських підприємців. У рамках нового проєкту Фонду розвитку підприємництва, кредитні кошти KfW буде спрямовано Укргазбанку на фінансування інвестиційних проєктів МСП у сфері енергозбереження та енергозабезпечення. Це особливо важливо в умовах віялових відключень електрики та сприятиме безперебійній діяльності бізнесу, збереженню робочих місць на підприємствах малого бізнесу», - зазначив заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук.
Також у межах проєкту буде запроваджено нові підходи у кредитуванні малого і середнього підприємництва, що базуються на міжнародних екологічних та соціальних стандартах Політики фінансування сталого розвитку.
Як повідомляв Укрінформ, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Німеччина через Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) нададуть Україні 36,4 млн євро на реалізацію енергоефективних проєктів.
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