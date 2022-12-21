У Львові в повному складі відсторонили керівництво Податкової

Державна податкова служба відсторонила керівництво Головного управління ДПС у Львівській області в повному складі, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Вітаю рішення керівництва ДПС про відсторонення керівництва Львівської податкової у повному складі за наслідками моніторингу відшкодування ПДВ у 2022 році", - написав депутат у Telegram.

Рішення про відсторонення ухвалили у зв'язку з відшкодуванням сумнівного ПДВ без належної попередньої перевірки.

Розпочато розслідування, за результатами якого відстороненим податківцям може загрожувати звільнення.

"Хотілося б, аби така сама практика врешті-решт була поширена і на інші органи влади, зокрема правоохоронні. За пів року мали б рівень корупції нижче, ніж у Сингапурі", - заявив Гетманцев.