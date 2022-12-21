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Україна отримала перші 3 млрд грн від націоналізації російських активів
09:19 21.12.2022 |
До державного бюджету України надійшли перші гроші, отримані внаслідок вилучення об'єктів права власності Росії та її резидентів в Україні. Про це йдеться у листі Державної казначейської служби, яку опублікувала аналітична група Trap Aggressor, що моніторить ефективність санкцій.
Йдеться про залишки коштів на рахунках Міжнародного резервного банку та Промінвестбанку - українських дочірніх банків Сбєрбанку і ВЕБ.РФ. Вони були націоналізовані за рішенням РНБО від 11 травня 2022 року.
"Надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету за кодом 21085000 "Кошти, отримані у зв'язку з виконанням закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" становить 3 169 094 303,31 гривні", - заявили в казначействі.
Перерахунок цих грошей відбувся у грудні.
У Фонді гарантування вкладів на додатковий запит аналітиків уточнили, що перший перерахований транш до держбюджету був у гривнях. Скоро очікується ще один транш коштів, які зберігаються на рахунках у вилучених російських банках в іноземних валютах.
"Фонд направив на адресу Державної казначейської служби України додаткове звернення від 06.12.2022 в якому висловив прохання в найкоротший термін повідомити реквізити відповідних рахунків спеціального фонду державного бюджету України для можливості подальшого перерахування коштів зазначених банків в іноземних валютах", - заявили у Фонді гарантування вкладів.
Це перший успішний кейс вилучення російських активів на території України, який закінчився перерахуванням коштів до держбюджету.
Згідно із нещодавніми правками до закону про державний бюджет України, надалі кошти будуть зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
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