Уряд схвалив проєкт угоди зі Швейцарією щодо відновлення залізничної інфраструктури

Уряд схвалив проєкт Грантової угоди між урядами України та Швейцарії, спрямованої на покращення та відновлення залізничної інфраструктури.

Про це повідомив у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"Схвалено проєкт Грантової угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації щодо Проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Мельничук зазначив, що угода спрямована на залучення на пільгових умовах коштів, необхідних для постачання систем рейкових скріплень для потреб АТ «Українська залізниця», які виникли у зв'язку із військовою агресією рф.

Як повідомлялось, у жовтні Міністерство цифрової трансформації і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виділення 15 млн франків на розвиток цифровізації в Україні.