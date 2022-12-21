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АНАЛІТИКА

Уряд схвалив проєкт угоди зі Швейцарією щодо відновлення залізничної інфраструктури

23:18 20.12.2022 |

Економіка

 

Уряд схвалив проєкт Грантової угоди між урядами України та Швейцарії, спрямованої на покращення та відновлення залізничної інфраструктури. 

Про це повідомив у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

"Схвалено проєкт Грантової угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації щодо Проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Мельничук зазначив, що угода спрямована на залучення на пільгових умовах коштів, необхідних для постачання систем рейкових скріплень для потреб АТ «Українська залізниця», які виникли у зв'язку із військовою агресією рф.

Як повідомлялось, у жовтні Міністерство цифрової трансформації і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виділення 15 млн франків на розвиток цифровізації в Україні.
За матеріалами: Українські Новини
 

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