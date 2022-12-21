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Кабмін продовжив відтермінування сплати митних платежів у разі ввезення товарів оборонного призначення для Міноборони та ГУР

22:53 20.12.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів продовжив відтермінування сплати митних платежів у разі ввезення товарів оборонного призначення, кінцевим одержувачем яких визначено Міністерство оборони та Головне управління розвідки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, продовжено відтермінування сплати митних платежів у разі ввезення на митну територію України товарів оборонного призначення, кінцевим одержувачем яких, згідно з умовами договору, визначено Міноборони та Головне управління розвідки Міноборони, на підставі письмової заяви платника податків, поданої до митного органу, який здійснив таке відтермінування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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