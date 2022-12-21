Україна в 2023 році може отримати за чотирма напрямами $55-60 млрд

Україна у 2023 році може отримати $55-60 млрд за напрямами макрофінансової підтримки, швидкого відновлення, підтримки приватного сектору та гуманітарної допомоги, такими оцінками Світового банку (СБ) поділився заступник виконавчого директора від України у СБ Роман Качур.

"Звучить, мабуть, майже як фантастика... На мою думку, це реальне завдання", - сказав він на щорічній конференції асоціації "Професійний уряд" (PGA) у вівторок.

Качур нагадав, що 2022 року Україна отримала близько $31 млрд.

За його словами, наступного року просто фінансування тільки для підтримки бюджету, яким воно переважно було у 2022 році, буде недостатньо, тому СБ пропонує у роботі з донорами та всередині уряду ще три основні напрями: швидке відновлення, яке стосується енергетичної та транспортної інфраструктури; підтримка приватного сектора, зокрема - для купівлі паливно-мастильних матеріалів під посівну, а також гуманітарна підтримка.

Качур зазначив, що банк вже зараз працює над механізмами мультиплікаторів, щоб $1 донорських коштів перетворити сумарно на $3-4, які надійдуть до України.

"Вже є хороші сигнали про те, що буде запущено механізм страхування військових ризиків для приватного бізнесу", - навів приклад заступник директора СБ.

Представник України у СБ нагадав, що в опублікованому звіті банку оцінка потреб у відновленні станом на 1 червня становила $350 млрд, проте вже на початку 2023 року звіт оновиться, і цифри будуть значно більшими.

За оцінками СБ, бідність в Україні до кінця 2022 року зросте до 25% і може зрости до 50% у 2023 році, а економіка скоротиться цього року на 35%.

Качур зазначив, що оцінка СБ і українських фахівців втрат в енергетичній інфраструктурі повністю збіглася і склала 50%, при цьому не враховувалися збитки від обстрілів у грудні.