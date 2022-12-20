Україна отримала 200 мільйонів євро від Нідерландів

Сьогодні, 20 грудня, Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, кредитні кошти призначено для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Кредит надано на пільгових умовах, зокрема:

* на суму кредиту нараховуються проценти за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge, зафіксована на рівні 3,641% річних);

* остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дати вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком у 4,5 років від дати вибірки кредиту).

Як повідомлялося, сьогодні, 20 грудня, Україна також отримала грант на $2 мільярди від США та 500 млн канадських доларів ($367 млн) через спеціальний рахунок МВФ від Канади.