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АНАЛІТИКА

Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $8,7 мільярда, – Митна служба

16:40 20.12.2022 |

Економіка

 

Товарообіг України становив $90,1 млрд за 11 місяців 2022 року. У січні-листопаді в Україну імпортували товарів на $49,4 млрд, експортували з України продукції на $40,7 млрд, повідомляє пресслужба Держмитниці.

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай - $7,6 млрд, Польща - $5 млрд і Німеччина - $4 млрд.

Найбільше імпортували в Україну такі категорії товарів:

- машини, обладнання та транспорт - $13,8 млрд,

- паливно-енергетичні товари - $11,7 млрд,

- продукція хімічної промисловості - $8,7 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - $6,2 млрд, Румунії - $3,5 млрд, Туреччини - $2,7 млрд.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

- продовольчі товари - $21 млрд

- метали та вироби з них - $5,7 млрд

- машини, обладнання та транспорт - $3,9 млрд

 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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