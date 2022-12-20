Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $8,7 мільярда, – Митна служба

Товарообіг України становив $90,1 млрд за 11 місяців 2022 року. У січні-листопаді в Україну імпортували товарів на $49,4 млрд, експортували з України продукції на $40,7 млрд, повідомляє пресслужба Держмитниці.

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай - $7,6 млрд, Польща - $5 млрд і Німеччина - $4 млрд.

Найбільше імпортували в Україну такі категорії товарів:

- машини, обладнання та транспорт - $13,8 млрд,

- паливно-енергетичні товари - $11,7 млрд,

- продукція хімічної промисловості - $8,7 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - $6,2 млрд, Румунії - $3,5 млрд, Туреччини - $2,7 млрд.

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

- продовольчі товари - $21 млрд

- метали та вироби з них - $5,7 млрд

- машини, обладнання та транспорт - $3,9 млрд



