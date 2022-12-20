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Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $8,7 мільярда, – Митна служба
16:40 20.12.2022 |
Товарообіг України становив $90,1 млрд за 11 місяців 2022 року. У січні-листопаді в Україну імпортували товарів на $49,4 млрд, експортували з України продукції на $40,7 млрд, повідомляє пресслужба Держмитниці.
Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай - $7,6 млрд, Польща - $5 млрд і Німеччина - $4 млрд.
Найбільше імпортували в Україну такі категорії товарів:
- машини, обладнання та транспорт - $13,8 млрд,
- паливно-енергетичні товари - $11,7 млрд,
- продукція хімічної промисловості - $8,7 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі - $6,2 млрд, Румунії - $3,5 млрд, Туреччини - $2,7 млрд.
До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:
- продовольчі товари - $21 млрд
- метали та вироби з них - $5,7 млрд
- машини, обладнання та транспорт - $3,9 млрд
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