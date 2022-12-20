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АНАЛІТИКА

Україна отримала $2 млрд грант США - Мінфін

 

Україна отримала грант у $2 млрд від США через цільовий фонд Світового банку в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE), повідомило Міністерство фінансів у пресрелізі у вівторок.

Воно уточнило, що це вже другий транш із гранту загальним розміром $4,5 млрд.

Залучене грантове фінансування буде спрямоване на забезпечення пенсійних виплат та зарплат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Мінфін нагадав, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від США вже $12 млрд у формі грантів, США є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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