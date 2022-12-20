АМКУ виписав найбільший у 2022 році штраф за змову на тендерах

На тендері з реконструкції стадіону "Авангард" у Рівному у 2018 році була змова. Через чотири роки його учасникам виписали штраф розміром понад 92 млн грн, йдеться на сайті Антимонопольного комітету України.

Переможця тендеру - приватну виробничо-комерційну фірму "Фіалка" - оштрафували за змову на 91,26 млн грн, а іншого учасника аукціону ТОВ "Стиль-Декор" - на 833 000 грн.

АМКУ вказує, що це найбільший у 2022 році штраф за змову на публічній закупівлі.

Замовником реконструкції стадіону було Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становила 202,3 млн грн (з ПДВ).

Тендер із пропозицією 199,8 млн грн виграла фірма "Фіалка".

Під час розгляду справи комітет знайшов докази порушення, а саме - що вказані суб'єкти господарювання узгоджували між собою поведінку під час участі у торгах, через що конкуренцію між ними було усунуто.