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Дунайські порти України з початку року втричі наростили обсяги перевалки вантажів
14:16 20.12.2022 |
Порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ за січень-листопад 2022 року наростили обсяги перевалки вантажів у 2,9 раза порівняно з аналогічним періодом 2021року.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Адміністрацію морських портів України.
«Як свідчать фактичні дані Департаменту організації портів ДП «Адміністрація морських портів України», за 11 місяців поточного року порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ) обробили 14,5 млн тонн вантажів, продемонструвавши позитивну динаміку та зростання обсягів вантажопереробки в 2,9 раза (+294%) порівняно з аналогічним періодом 2021 року», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за обсягами перевалки першу позицію у номенклатурі вантажів займають продовольчі вантажі.
Зокрема, обсяг експорту агропродукції (олія, хлібні) з портів Дунайського регіону склав 6,1 млн тонн, що перевищує показник за аналогічний період 2021 року в 42 рази.
За словами керівника ДП «АМПУ» Олексія Вострікова, з початку року експорт агропродукції (хлібні, олія) в українських дунайських портах складає близько 24% від загального обсягу морських портів України.
«Незважаючи на те, що сьогодні порти Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ задіяли майже усі наявні потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку все ж є. А саме: модернізація та оновлення інфраструктури портів, залучення інвестицій для будівництва нових терміналів і днопоглиблення», - вважає Востріков.
Як повідомлялося, за словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, Україна планує залучати іноземні інвестиції в розвиток Дунайського портового кластера. Потреба в першочергових інвестиціях у цей проєкт - 200 млн доларів.
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