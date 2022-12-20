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ДБР: У власність держави переходять російські активи, зокрема на сотні млн грн у галузі енергетики
12:51 20.12.2022 |
Економіка, ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз
Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить роботу з передання АРМА активів групи компаній російської "Татнафти" та розслідує діяльність енергетичної компанії VS Energy, що володіє низкою обленерго, наголошують у ДБР.
У повідомленні бюро в телеграм-каналі у вівторок зазначається, що один із ключових напрямів роботи ДБР від початку війни - це встановлення і арешт власності російських компаній або суб'єктів РФ.
"Насамперед ідеться про енергетичну галузь, оскільки часто власниками стратегічних підприємств галузі є саме росіяни або підконтрольні їм структури", - зазначається в повідомленні.
За інформацією ДБР, усі дії бюро спрямовані на підвищення енергоефективності України та забезпечення її енергетичної незалежності. "Лише впродовж кількох останніх місяців ДБР провело велику роботу з передачі активів групи компаній російської "Татнафти" АРМА для здійснення заходів з управління ними. Наразі арештовано 115 об'єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів", - ідеться в повідомленні.
Також, як наголошують у ДБР, спільно з СБУ і Офісом генпрокурора бюро розслідує діяльність енергетичної компанії VS Energy, що володіє низкою обленерго.
"ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України", - інформують у бюро.
Там нагадують, що слідчі ДБР перевіряють причетність до компанії VS Energy заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова. Йому вже оголошено про підозру за ч. 3 ст 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
"Активи компанії іншого колишнього депутата Держдуми Російської Федерації та олігарха Андрія Молчанова - підприємство "АЕРОК", також арештовані та передані до АРМА. Окрім цього, заблоковано міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури Росії", - зазначається в повідомленні.
Як повідомляється, зокрема, ДБР передало в управління АРМА 26 регіональних операторів газорозподільних систем.
У бюро нагадують, що в червні минулого року ДБР викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд грн.
Також в управління в АРМА передано скраплений газ, який хотіла протиправно реалізувати ПАТ "Укрнафта".
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