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Державний та приватний борг України скорочується під час війни, - НБУ

11:20 20.12.2022 |

Економіка

 

Протягом ІІІ кварталу 2022 року валовий зовнішній борг України зменшився на 4,3 млрд доларів до 124,2 млрд доларів. У порівнянні з початком року борг зменшився на 5,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Водночас, за розрахунками НБУ, відносно ВВП борг збільшився до 73,91% з 67,7% на кінець ІІ кварталу (на початок року борг становив 64,6%).

Зменшення зовнішнього боргу відбулося за рахунок скорочення як приватного (на 3,1 млрд доларів до 65,3 млрд доларів, або 38,8% від ВВП), так і державного (на 1,2 млрд доларів до 58,9 млрд доларів, або 35,1% від ВВП) боргу.

Протягом ІІІ кварталу 2022 року зовнішні зобов'язання сектору загального державного управління зменшилися на 0,4 млрд доларів до 55,0 млрд доларів (32,7% від ВВП).

Зовнішній борг центрального банку в ІІІ кварталі 2022 року зменшився на 0,8 млрд доларів в основному завдяки погашенню боргу перед МВФ (0,5 млрд доларів) і на кінець ІІІ кварталу 2022 року становив 3,9 млрд доларів (2,3% від ВВП).

Обсяг зовнішніх зобов'язань сектору інших депозитних корпорацій України зменшився у ІІІ кварталі 2022 року на 0,2 млрд доларів і становив 2,2 млрд доларів (1,3% від ВВП).

Зовнішній борг інших секторів економіки протягом ІІІ кварталу 2022 року скоротився на 2,6 млрд доларів до 42.8 млрд доларів (25.5% від ВВП).

За географічною структурою заборгованості реального сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) основною країною кредитором залишався Кіпр: його частка становила 48,9% від загального обсягу та за квартал зросла на 1,0 в.п. Частка США також збільшилася на 0,1 в.п. - до 3,1% на кінець кварталу. Частка Нідерландів зменшилася на 0,4 в.п. та становила 7,4%. Питома вага Німеччини скоротилася до 2,7% (на 0,2 в.п.).

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець ІІІ кварталу 2022 року залишається долар США: його частка становила 60,8% від загального обсягу зовнішнього боргу, збільшившись за квартал на 0,7 в.п. Також збільшилася частка запозичень у євро: з 24,1% до 24,5%. Водночас зменшилися частки запозичень у СПЗ перед МВФ (з 11,0% до 10,3%) та гривнях (з 2,8% до 2,2% від обсягу боргу).

Раніше Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. Згідно з планом, за 2023 рік виплати складуть 11,307 млрд доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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