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Україна отримала від Канади ще близько $370 мільйонів
10:59 20.12.2022 |
Україна 19 грудня отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів ($367 млн) у межах кредитного договору між Україною та Канадою. Загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів ($1,432 млрд).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що це кошти п'ятирічних "Облігацій суверенітету України", які уряд Канади розмістив для підтримки України напередодні важкого зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду.
За словами міністра фінансів Сергія Марченка, кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України.
У Мінфіні нагадали, що 15 червня Україна отримала 1 млрд канадських доларів ($779 млн), а 18 серпня до державного бюджету надійшло 450 млн канадських доларів ($349 млн) кредиту на пільгових умовах зі строком погашення до 10 років і відсотковою ставкою 1,69% річних.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на XXVII трирічному Конгресі українських канадців оголосив, що уряд країни випустить спеціальні п'ятирічні облігації - Ukraine Sovereignty Bonds - для фінансової підтримки України.
Уже 30 листопада уряд Канади успішно завершив розміщення цих облігацій.
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