Єврокомісія змінить боргову політику для залучення грошей на допомогу Україні

Європейська комісія у понеділок, 19 грудня, анонсувала випуск облігацій на суму 10 млрд євро для надання макрофінансової допомоги Україні. Про це йдеться на її сайті.

Програма MFA+, в рамках якої будуть залучати гроші для України, не передбачатиме випуск окремо деномінованих облігацій, як раніше. Натомість Єврокомісія випускатиме уніфіковані цінні папери, так звані ЄС-бонди, які будуть використовуватися для кількох не пов'язаних між собою програм.

У першому півріччі 2023 року за допомогою таких бондів Євросоюз планує також залучити 70 млрд євро на власне економічне відновлення за програмою NextGenerationEU.

Зміна боргової політики дозволить Євросоюзу використовувати інструменти, розроблені спеціально під NextGenerationEU, для інших кредитних програм та отримувати більш вигідні умови від кредиторів.

Також Євросоюз розраховує, що це зробить цінні папери Євросоюзу більш ліквідними та полегшить їхню взаємозамінність.