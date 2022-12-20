Фінансові новини
- |
- 20.12.22
- |
- 17:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія змінить боргову політику для залучення грошей на допомогу Україні
10:57 20.12.2022 |
Європейська комісія у понеділок, 19 грудня, анонсувала випуск облігацій на суму 10 млрд євро для надання макрофінансової допомоги Україні. Про це йдеться на її сайті.
Програма MFA+, в рамках якої будуть залучати гроші для України, не передбачатиме випуск окремо деномінованих облігацій, як раніше. Натомість Єврокомісія випускатиме уніфіковані цінні папери, так звані ЄС-бонди, які будуть використовуватися для кількох не пов'язаних між собою програм.
У першому півріччі 2023 року за допомогою таких бондів Євросоюз планує також залучити 70 млрд євро на власне економічне відновлення за програмою NextGenerationEU.
Зміна боргової політики дозволить Євросоюзу використовувати інструменти, розроблені спеціально під NextGenerationEU, для інших кредитних програм та отримувати більш вигідні умови від кредиторів.
Також Євросоюз розраховує, що це зробить цінні папери Євросоюзу більш ліквідними та полегшить їхню взаємозамінність.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Венеційка» рекомендує змінити євроінтеграційний законопроєкт про КСУ в редакції, яку підтримують експерти
|Заступник голови фракції «Слуга народу» в Раді написала заяву про вихід з партії
|У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину
|Єленський став куратором релігійної сфери. Хто він і як ставиться до УПЦ та ПЦУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $8,7 мільярда, – Митна служба
|Україна отримала $2 млрд грант США - Мінфін
|АМКУ виписав найбільший у 2022 році штраф за змову на тендерах
|Зеленський підписав закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки
|Дунайські порти України з початку року втричі наростили обсяги перевалки вантажів
|Нафта дорожчає на послабленні долара, Brent торгується у $80,5 за барель
Бізнес
|Воєнні марки «Укрпошти»: інвестиція чи пам'ять про спротив
|У готелі Берліна лопнув величезний акваріум з 1 млн літрів води, двоє постраждалих
|Ілон Маск подав в суд на власника акаунта в Twitter, який стежив за його літаком
|Оцінка SpaceX виросла до $140 мільярдів, – Bloomberg
|Twitter перестав платити за оренду офісів
|Найвпливовіші бренди у світі: у першій десятці Apple, Google, Tesla
|Нова технологія врятує від смерті мільярди курчат чоловічої статі