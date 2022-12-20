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Українці з початку грудня завезли 1310 комплектів Starlink, 98% з них — з «нульовим розмитненням»

08:42 20.12.2022 |

Економіка

 

З початку місяця українці завезли 1310 Starlink, 98% з них заїхало на пільгових умовах із застосуванням нульового ПДВ/мита (1278 штук). І це попри суттєве подорожчання як обладнання, так і абонплати - ціна комплекту зросла з $600 до $700, а вартість місячна абонплата з $60 до $75.

Актуальні дані станом на 19 грудня повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк разом зі статистикою щодо ввезених генераторів.

Найпоширеніший спосіб ввезення - експрес-відправлення. Так завезли 1057 комплектів. Ще 231 ввезли через пункти пропуску. Також 22 комплекти Starlink надійшли в Україну поштою.

І як тут не пригадати, що з початку місяця Нова пошта почала доставляти з інтернет-магазинів Чехії - так можна купувати Starlink, EcoFlow та іншу техніку.

Щодо генераторів, то станом 19 грудня в Україну ввезено на пільгових умовах (з застосуванням нульового ПДВ/ мита) 235,9 тисячі генераторів різних типів. З них 92% (217,3 тисячі) завезли юридичні особи, а решту 8% (18,6 тис.) - фізичні особи. Загалом за весь 2022 рік в Україну заїхало 510,3 тисячі генераторів.

***

З початку листопада в Україні діють пільгові умови розмитнення (із застосуванням нульового ПДВ/ мита) окремих критичних категорій товарів, які запровадили Постановою КМУ №1260 від 9 листопада - спочатку від сплати ввізного мита та ПДВ звільнили генератори та акумулятори, а 29 листопада пільги розширили на обладнання Starlink, засоби очищення води та запчастини для електрогенераторів. Минулого тижня Рада скасувала податки на імпорт генераторів і терміналів Starlink, а також дозволила зберігати до 2 т пального без ліцензії. Очікується, що закріплення цих пільгових умов на рівні закону допоможе уникнути проблем на митниці та штрафів.

За матеріалами: ITC.ua
 

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