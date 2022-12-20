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АНАЛІТИКА

Канада і Нідерланди передали на рахунок МВФ для України CAD500 млн та EUR200 млн

 

Канада перерахувала на керований Міжнародним валютним фондом рахунок для України 500 млн канадських доларів, а Нідерланди - EUR200 млн, повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

"Дякуємо, Канадо, за новий внесок CAD500 млн. Це третій внесок Канади на рахунок, який підтримує зусилля щодо стабілізації економіки України", - написала вона у понеділковому твіттері ввечері.

"Я рада бачити, що ще один член міжнародної спільноти приєднався до зусиль зі стабілізації української економіки за допомогою керованого рахунку для України. Дякую, Нідерланди, за ваш внесок у розмірі EUR200 млн", - зазначила Георгієва в іншому твіті.

Як раніше повідомлялося, Канада перераховує Україні як кредит через МВФ CAD500 млн, отриманих від випуску спеціальних п'ятирічних суверенних облігацій на підтримку України.

Нідерланди на початку липня цього року заявили про рішення виділити Україні ще EUR200 млн за рахунок МВФ.

"Кошти будуть витрачені на поточні потреби органів влади України, наприклад, на зарплати держслужбовцям, вчителям, медикам", - сказала міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Нідерландів Лісьє Шрайнемахер на Міжнародній конференції з питань відновлення України у Лугано (Швейцарія).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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