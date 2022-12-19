Фонд держмайна за чотири дні провів 19 аукціонів

Протягом 12-16 грудня Фонд держмайна провів 19 приватизаційних аукціонів. Загалом переможці торгів запропонували за державні активи 100 млн грн, що в 11 разів більше за загальну суму стартових цін.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Зазначається, що найбільші торги відбулись за багатоповерхівку, яка належить державному підприємству "Дніпропетровськавтотранссервіс" у Дніпрі, - за неї змагалися дев'ять учасників. Переможець зголосився заплатити 91 млн, грн, що в 17 раз більше за стартову ціну.

По семеро учасників змагалися за адмінбудинок з прибудовами на Івано-Франківщині та складські приміщення у Дрогобичах на Львівщині. Переможці запропонували 4 млн грн та 1,6 млн грн відповідно.

Цього тижня Фонд держмайна планує 28 аукціонів малої приватизації. Серед виставлених лотів - 50% державного пакету акцій ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" в Одесі. Стартова ціна - 6,85 млн грн.