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Фонд держмайна за чотири дні провів 19 аукціонів

17:20 19.12.2022 |

Економіка

 

Протягом 12-16 грудня Фонд держмайна провів 19 приватизаційних аукціонів. Загалом переможці торгів запропонували за державні активи 100 млн грн, що в 11 разів більше за загальну суму стартових цін.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Зазначається, що найбільші торги відбулись за багатоповерхівку, яка належить державному підприємству "Дніпропетровськавтотранссервіс" у Дніпрі, - за неї змагалися дев'ять учасників. Переможець зголосився заплатити 91 млн, грн, що в 17 раз більше за стартову ціну.

По семеро учасників змагалися за адмінбудинок з прибудовами на Івано-Франківщині та складські приміщення у Дрогобичах на Львівщині. Переможці запропонували 4 млн грн та 1,6 млн грн відповідно.

Цього тижня Фонд держмайна планує 28 аукціонів малої приватизації. Серед виставлених лотів - 50% державного пакету акцій ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" в Одесі. Стартова ціна - 6,85 млн грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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