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АНАЛІТИКА

Гетманцев: Бізнесу не потрібні ліцензії для продажу електроенергії від генераторів

 

Для продажу електроенергії, виробленої генераторами потужністю до 5 МВт, не потрібно отримувати ліцензію на торгівлю електроенергією.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Велика кількість бізнесменів звертається з питанням щодо законності діяльності з продажу електроенергії, виробленої генераторами. Відповідаю: діяльність законна, ліцензуванню не підлягає (обладнання потужністю до 5 мегаватт), платниками акцизу на електроенергію є тільки ліцензіати. Продавайте, будь-ласка, стільки, скільки можете", - написав Гетманцев.

Як повідомлялося, за даними Митної служби, станом на 19 грудня в Україну імпортували на пільгових умовах 235,9 тис. генераторів. Загалом за рік в країну ввезли 510,3 тис. генераторів.

Минулого тижня Верховна Рада Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового та Митного кодексів, скасувавши мито та ПДВ при ввезенні генераторів, Starlink та іншого обладнання для енергетики до травня 2023 року. Раніше воно було звільнено від оподаткування рішенням уряду.

Закон також дозволяє бізнесу зберігати до 2000 літрів пального для генераторів без необхідності отримувати ліцензію.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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