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АНАЛІТИКА

«Укравтодор» домовився з французькою Matiere про постачання легкозбірних мостів на €25 млн

12:27 19.12.2022 |

Економіка

 

Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор") домовилось з компанією Matiere про постачання легкозбірних мостів на суму 25 млн евро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передають Українськi Новини.

""Укравтодор" підписав меморандум із французькою компанією Matiere. Ідеться про постачання легкозбірних мостів на суму 25 млн євро. Росіяни зруйнували та пошкодили 25 тис. км доріг та 315 мостів. За підтримки французьких друзів зможемо відновлюватися швидше", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, Норвегія відправила в Україну 10 мостів для відновлення проїзду у постраждалих від бойових дій областях.
За матеріалами: Українські Новини
 

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