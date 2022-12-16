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АНАЛІТИКА

Світовий банк створив трастовий фонд для донорської підтримки України

 

Світовий банк 16 грудня оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у заходах на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення.

Про це йдеться в офіційній заяві Світового банку.

"Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), керівництво яким здійснюватиме Світовий банк, забезпечить скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності уряду України в забезпеченні виконання державних функцій та наданні адміністративних послуг, здійсненні заходів допомоги населенню, а також у плануванні, та реалізації програми відбудови та реформ в Україні.

Фонд також надаватиме ресурси для критично важливої консультативної та аналітичної роботи у сфері надання допомоги населенню в умовах війни та відбудови країни", - пояснили у фінустанові.

Після оголошення зобов'язання уряду Швейцарії щодо установчого внеску та внесків урядів Австрії, Ісландії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції початкова загальна сума фонду становить 250 мільйонів доларів США.

Канада та Японія теж пообіцяли підтримати фонд URTF; очікується, що приєднаються й інші партнери.

Фонд URTF функціонуватиме в рамках загального Фонду мультидонорських ресурсів для функціонування інституцій та інфраструктури України (МRІІ - МРІЇ), який є частиною ширшої міжнародної підтримки України та координується Групою Світового банку.
За матеріалами: Економічна правда
 

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