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ЄС та Україна підписали угоду про 100 мільйонів євро на відновлення зруйнованих війною шкіл
16:02 16.12.2022 |
Європейський Союз та Україна підписали угоду про виділення 100 млн євро на відновлення зруйнованих росіянами під час війни в Україні шкіл.
Про це йдеться в повідомленні Європейської Комісії, передає Інтерафакс-Україна.
"Підтримка надходитиме в Україну через гуманітарних партнерів ЄС і частково - у вигляді бюджетної підтримки уряду України", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що Єврокомісія виділила близько 14 млн євро з чинного контракту з польським банком розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego на закупівлю шкільних автобусів та безпечну доставку українських дітей до школи.
"Комісія також запустила загальноєвропейську кампанію солідарності щодо шкільних автобусів, які були передані в дар Україні, яка проводиться через Механізм цивільного захисту ЄС. Загалом із ЄС та країн-членів зараз у дорозі 240 автобусів, інші - у дорозі", - додоали в ЄК.
Як повідомлялося, в серпні Кабінет міністрів України в межах підготовки до нового навчального року перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів.
За даними Міносвіти, до до повномасштабного вторгнення РФ шкільний автопарк налічував 7,03 тис. автобусів, проте близько 500 одиниць внаслідок обстрілу було знищено або пошкоджено російським агресором, понад 1,6 тис. шкільних автобусів передано для евакуації мирних жителів із зон активних бойових дій. За словами міністра освіти і науки Серія Шкарлета, мінімальна потреба в автобусах на той момент становила 3,13 тис. автобусів.
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