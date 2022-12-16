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Потенціал для компенсаторів може виявитися обмеженим: в НБУ про реформу «10-10-10»

13:43 16.12.2022 |

Економіка

 

У Національному банку України вважають занадто ризиковою ідею провести радикальну податкову реформу під час війни, оскільки це може призвести до суттєвого браку коштів та до більших обсягів емісії гривні.

Про це у регуляторі повідомили у відповідь на запит ЕП.

"Впровадження радикальної податкової реформи, яка передбачає різке зниження ставок податків, створює ризики зменшення податкових надходжень, а відповідно збільшення дефіциту державного бюджету", - зазначають у Нацбанку.

Там також повідомили, що такий дефіцит бюджету, найімовірніше, буде фінансуватися "друком" гривні, в той час, як у наступному році планують повністю припинити грошову емісію.

Крім цього, чергова хвиля обговорення податкової реформи представникам Офісу президента та парламенту може піти не на користь переговорам України з МВФ, адже останній, як правило, вимагає стійкості державних фінансів під час ухвалення програм співпраці.

"У випадку податкових змін вони мають супроводжуватися ґрунтовними розрахунками компенсаторів втрат доходів бюджету та пенсійного фонду. В умовах війни потенціал для таких компенсаторів може виявитися суттєво обмеженим", - переконані в НБУ.

Водночас у Нацбанку додали, що вітають обговорення державних органів, експертів та бізнесу, спрямовані на зміни податкового законодавства, які мають спростити адміністрування податків та полегшити умови ведення бізнесу в Україні.

 Нагадаємо:

Напередодні у Верховній Раді було створено міжфракційне об'єднання, яке виступає за проведення радикальної податкової реформи. За основу цієї реформи взято концепцію "10-10-10", тобто зниження ставок податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб та ПДВ до рівня 10%.

Крім депутатів, на проведенні реформи наполягає також профільний заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

Як писала ЕП, серед ідей, які можуть увійти до цієї податкової реформи, є запровадження податку на розподілений прибуток замість податку на прибуток підприємств, запровадження єдиного податку на доходи фізичних осіб замість ПДФО та ЄСВ. Автори концепції поки що не називають, якими мають бути ставки цих податків, проте, найімовірніше, мова йде про 10%.

Запровадити реформу, яка передбачає різке зниження ставок податків її автори планують ще до завершення активної фази війни.
За матеріалами: Економічна правда
 

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