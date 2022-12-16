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Міжнародна фінансова корпорація виділила $2 мільярди на підтримку інвестицій в Україну – Мінекономіки
13:39 16.12.2022 |
Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Основні напрямки реалізації цієї програми - торгове фінансування для українських банків, агросектора та підприємців малого та середнього бізнесу.
Дуже важливим є і той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями", - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, Рада директорів IFC також схвалила два окремі проєкти для приватного сектору:
* для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні;
* страхування військових ризиків (через MIGA) для "Райфайзен банку".
"Пряме кредитування та підтримка торгового фінансування від IFC, а також страхування інвестицій від MIGA до закінчення війни - це позитивний знак для багатьох інвесторів, які розмірковують над тим, чи варто інвестувати в Україну саме зараз. Очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО.
Таким чином, загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, може становити більше 6 млрд доларів", - зазначила Свириденко.
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