Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за 10 міс. зріс у 2,6 раза – Держстат

16:40 15.12.2022 |

Економіка

 

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2022 року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $7,050 млрд з $2,691 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, експорт товарів з України за звітний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3% - до $36,859 млрд, імпорт - на 23,2%, до $43,909 млрд.

Держстат уточнив, що у жовтні цього року порівняно з вереснем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 3,5% - до $3,654 млрд, а імпорту - зріс на 7,4%, до $4,788 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в жовтні-2022 було від'ємним і становило $1,135 млрд, тоді як у вересні-2022 воно також було від'ємним і становило $0,672 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-жовтні 2022 року становив 0,84 (у січні-жовтні-2021 - 0,95).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країн світу.

Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-жовтні 2022р.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-жовтень 2022 до січня-жовтня 2021, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-жовтень 2022 до січня-жовтня 2021, %
Загалом 36858.9 67.7 43909.3 76.8
Тварини, продукти тваринного походження 1226.5 115.6 947.7 77.2
Продукти рослинного походження 10404.0 89.6 1562.0 93.1
- зернові культури 7091.1 78.3 132.5 93.1
Жири тваринного та рослинного походження 4855.9 93.5 251.0 71.6
Готові харчові продукти 1965.9 65.2 2040.3 72.1
Мінеральні продукти 4029.0 53.3 10701.3 94.9
Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки 934.5 143.1 10433.6 97.0
Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: 1106.7 52.1 5257.8 69.4
Фармацевтична продукція 192.0 78.0 192.0 78.0
Добрива 147.2 33.8 147.2 33.8
Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 421.2 46.7 421.2 46.7
Шкіряна сировина 88.6 67.8 88.6 67.8
Деревина та вироби з неї 1646.2 98.0 1646.2 98.0
Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 237.4 53.1 237.4 53.1
Текстильні матеріали та вироби 568.9 79.9 1831.5 83.7
Взуття 148.2 93.5 421.3 86.8
Вироби з каменю, гіпсу, цементу 263.9 55.5 513.4 68.1
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 36.7 47.3 52.9 32.2
Недорогоцінні метали та вироби з них 5415.9 41.1 2121.1 61.0
- чорні метали 4154.2 36.0 768.1 61.4
Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 3206.4 75.6 6896.6 61.5
Реактори ядерні, казани, машини 993.8 59.6 3350.0 52.3
Електричні машини 2212.6 85.9 3546.6 73.7
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 306.0 56.2 4538.7 73.6
Засоби наземного транспорту, окрім залізничних 112.3 82.8 4351.0 74.4
Прилади та апарати оптичні, фотографічні 101.9 76.0 874.6 78.9
Різні промтовари 809.4 79.3 571.2 54.3
Твори мистецтва 0.9 41.2 0.5 9.3
Товари, придбані в портах 0.5 48.0 47.8 50.0

Дані: Держстат України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8541
  0,2541
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3911  0,03 0,09 40,1654  0,03 0,08
EUR 41,2521  0,14 0,34 42,3286  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес