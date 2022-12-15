Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за 10 міс. зріс у 2,6 раза – Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2022 року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $7,050 млрд з $2,691 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За її даними, експорт товарів з України за звітний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3% - до $36,859 млрд, імпорт - на 23,2%, до $43,909 млрд.
Держстат уточнив, що у жовтні цього року порівняно з вереснем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 3,5% - до $3,654 млрд, а імпорту - зріс на 7,4%, до $4,788 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в жовтні-2022 було від'ємним і становило $1,135 млрд, тоді як у вересні-2022 воно також було від'ємним і становило $0,672 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-жовтні 2022 року становив 0,84 (у січні-жовтні-2021 - 0,95).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-жовтні 2022р.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-жовтень 2022 до січня-жовтня 2021, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-жовтень 2022 до січня-жовтня 2021, %
| Загалом
| 36858.9
| 67.7
| 43909.3
| 76.8
| Тварини, продукти тваринного походження
| 1226.5
| 115.6
| 947.7
| 77.2
| Продукти рослинного походження
| 10404.0
| 89.6
| 1562.0
| 93.1
| - зернові культури
| 7091.1
| 78.3
| 132.5
| 93.1
| Жири тваринного та рослинного походження
| 4855.9
| 93.5
| 251.0
| 71.6
| Готові харчові продукти
| 1965.9
| 65.2
| 2040.3
| 72.1
| Мінеральні продукти
| 4029.0
| 53.3
| 10701.3
| 94.9
| Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки
| 934.5
| 143.1
| 10433.6
| 97.0
| Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема:
| 1106.7
| 52.1
| 5257.8
| 69.4
| Фармацевтична продукція
| 192.0
| 78.0
| 192.0
| 78.0
| Добрива
| 147.2
| 33.8
| 147.2
| 33.8
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 421.2
| 46.7
| 421.2
| 46.7
| Шкіряна сировина
| 88.6
| 67.8
| 88.6
| 67.8
| Деревина та вироби з неї
| 1646.2
| 98.0
| 1646.2
| 98.0
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 237.4
| 53.1
| 237.4
| 53.1
| Текстильні матеріали та вироби
| 568.9
| 79.9
| 1831.5
| 83.7
| Взуття
| 148.2
| 93.5
| 421.3
| 86.8
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 263.9
| 55.5
| 513.4
| 68.1
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 36.7
| 47.3
| 52.9
| 32.2
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 5415.9
| 41.1
| 2121.1
| 61.0
| - чорні метали
| 4154.2
| 36.0
| 768.1
| 61.4
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 3206.4
| 75.6
| 6896.6
| 61.5
| Реактори ядерні, казани, машини
| 993.8
| 59.6
| 3350.0
| 52.3
| Електричні машини
| 2212.6
| 85.9
| 3546.6
| 73.7
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 306.0
| 56.2
| 4538.7
| 73.6
| Засоби наземного транспорту, окрім залізничних
| 112.3
| 82.8
| 4351.0
| 74.4
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 101.9
| 76.0
| 874.6
| 78.9
| Різні промтовари
| 809.4
| 79.3
| 571.2
| 54.3
| Твори мистецтва
| 0.9
| 41.2
| 0.5
| 9.3
| Товари, придбані в портах
| 0.5
| 48.0
| 47.8
| 50.0
Дані: Держстат України