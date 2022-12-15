Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за 10 міс. зріс у 2,6 раза – Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2022 року зросло у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $7,050 млрд з $2,691 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, експорт товарів з України за звітний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3% - до $36,859 млрд, імпорт - на 23,2%, до $43,909 млрд.

Держстат уточнив, що у жовтні цього року порівняно з вереснем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 3,5% - до $3,654 млрд, а імпорту - зріс на 7,4%, до $4,788 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в жовтні-2022 було від'ємним і становило $1,135 млрд, тоді як у вересні-2022 воно також було від'ємним і становило $0,672 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-жовтні 2022 року становив 0,84 (у січні-жовтні-2021 - 0,95).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країн світу.

Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-жовтні 2022р.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-жовтень 2022 до січня-жовтня 2021, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-жовтень 2022 до січня-жовтня 2021, % Загалом 36858.9 67.7 43909.3 76.8 Тварини, продукти тваринного походження 1226.5 115.6 947.7 77.2 Продукти рослинного походження 10404.0 89.6 1562.0 93.1 - зернові культури 7091.1 78.3 132.5 93.1 Жири тваринного та рослинного походження 4855.9 93.5 251.0 71.6 Готові харчові продукти 1965.9 65.2 2040.3 72.1 Мінеральні продукти 4029.0 53.3 10701.3 94.9 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки 934.5 143.1 10433.6 97.0 Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: 1106.7 52.1 5257.8 69.4 Фармацевтична продукція 192.0 78.0 192.0 78.0 Добрива 147.2 33.8 147.2 33.8 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 421.2 46.7 421.2 46.7 Шкіряна сировина 88.6 67.8 88.6 67.8 Деревина та вироби з неї 1646.2 98.0 1646.2 98.0 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 237.4 53.1 237.4 53.1 Текстильні матеріали та вироби 568.9 79.9 1831.5 83.7 Взуття 148.2 93.5 421.3 86.8 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 263.9 55.5 513.4 68.1 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 36.7 47.3 52.9 32.2 Недорогоцінні метали та вироби з них 5415.9 41.1 2121.1 61.0 - чорні метали 4154.2 36.0 768.1 61.4 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 3206.4 75.6 6896.6 61.5 Реактори ядерні, казани, машини 993.8 59.6 3350.0 52.3 Електричні машини 2212.6 85.9 3546.6 73.7 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 306.0 56.2 4538.7 73.6 Засоби наземного транспорту, окрім залізничних 112.3 82.8 4351.0 74.4 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 101.9 76.0 874.6 78.9 Різні промтовари 809.4 79.3 571.2 54.3 Твори мистецтва 0.9 41.2 0.5 9.3 Товари, придбані в портах 0.5 48.0 47.8 50.0

Дані: Держстат України