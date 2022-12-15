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АНАЛІТИКА

«Зелений» банк Скандинавії виділив 50 млн євро на відновлення міст Київської області

 

Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco), що належить п'яти скандинавським країнам, виділила 50 млн євро на відновлення інфраструктури звільнених міст Київської області. Про це повідомляє пресслужба представництва Євросоюзу в Україні.

Гроші будуть використані для фінансування муніципальних послуг з опалення, водопостачання та електропостачання, зливу стічних вод та управління відходами.

"Заходи спрямовані на покращення умов життя людей в Україні, які повертаються до своїх будинків, та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з окупованих територій, які шукають притулку в інших громадах", - йдеться у повідомленні.

Nefco вже понад десять років співпрацює з сотнею українських муніципалітетів та фінансувала екологічні проєкти в галузі енергоефективності, централізованого теплопостачання та інших комунальних послуг.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість скористатися досвідом Nefco в муніципальних проєктах. Акцент на зеленому відновленні підтримає загальне відновлення України, а також європейську інтеграцію", - прокоментував Матті Маасікас, голова представництва Європейського Союзу в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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