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«Зелений» банк Скандинавії виділив 50 млн євро на відновлення міст Київської області
15:42 15.12.2022 |
Північна екологічна фінансова корпорація (Nefco), що належить п'яти скандинавським країнам, виділила 50 млн євро на відновлення інфраструктури звільнених міст Київської області. Про це повідомляє пресслужба представництва Євросоюзу в Україні.
Гроші будуть використані для фінансування муніципальних послуг з опалення, водопостачання та електропостачання, зливу стічних вод та управління відходами.
"Заходи спрямовані на покращення умов життя людей в Україні, які повертаються до своїх будинків, та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з окупованих територій, які шукають притулку в інших громадах", - йдеться у повідомленні.
Nefco вже понад десять років співпрацює з сотнею українських муніципалітетів та фінансувала екологічні проєкти в галузі енергоефективності, централізованого теплопостачання та інших комунальних послуг.
"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість скористатися досвідом Nefco в муніципальних проєктах. Акцент на зеленому відновленні підтримає загальне відновлення України, а також європейську інтеграцію", - прокоментував Матті Маасікас, голова представництва Європейського Союзу в Україні.
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