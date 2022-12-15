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АНАЛІТИКА

У грудні українським воїнам буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді - Міноборони

 

Формально військовим виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення, у грудні українським воїнам буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді, через низку додаткових нарахувань, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Формально вже виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення (це посадовий оклад, виплати за звання, вислугу років тощо). Зазвичай це найменша за обсягом позиція у структурі грошового забезпечення. Але в грудні ситуація відрізняється. Справа в тому, що наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань. Всі ці виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді. Наразі ці нарахування здійснюються", - сказала Маляр на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Заступник міністра оборони України повідомила, що станом на 14 грудня Міністерство оборони України вже профінансувало 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тис.) та 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану (30 тис.).

Загалом у 2022 році Міноборони профінансувало майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати, ніж було у 2021 році.

Виплати сім'ям наших загиблих героїв здійснюються в міру обробки документів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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