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У грудні українським воїнам буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді - Міноборони
Формально військовим виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення, у грудні українським воїнам буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді, через низку додаткових нарахувань, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
"Формально вже виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення (це посадовий оклад, виплати за звання, вислугу років тощо). Зазвичай це найменша за обсягом позиція у структурі грошового забезпечення. Але в грудні ситуація відрізняється. Справа в тому, що наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань. Всі ці виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією ми виплатимо нашим воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді. Наразі ці нарахування здійснюються", - сказала Маляр на брифінгу в Military Media Center у четвер.
Заступник міністра оборони України повідомила, що станом на 14 грудня Міністерство оборони України вже профінансувало 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тис.) та 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану (30 тис.).
Загалом у 2022 році Міноборони профінансувало майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення та додаткові виплати, ніж було у 2021 році.
Виплати сім'ям наших загиблих героїв здійснюються в міру обробки документів.
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