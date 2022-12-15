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Бізнес покращив оцінку інвестиційної привабливості України попри війну, – опитування ЄБА

15:32 15.12.2022 |

Економіка

Бізнес покращив оцінку інвестиційної привабливості України попри війну, – опитування ЄБА

 

Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України дещо відновився у другій половині 2022 року - до 2,48 балів, що співставно зі значеннями 2020 року під час активної фази пандемії коронавірусу. У першій половині року цей показник становив 2,17 бала з 5 можливих.

Про це свідчать результати нової хвилі експертного дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

Водночас оцінка поточного стану інвестиційного клімату залишається найнижчою серед усіх компонентів Індексу.

Половина топменеджерів вважають інвестклімат скоріше несприятливим. За пів року дещо зменшилась кількість респондентів, що вважають інвестклімат вкрай несприятливим - з 53% до 37%. Нейтрально оцінюють поточний інвестклімат 8% директорів, і ще 5% вважають його сприятливим.

Утім, оцінка піврічної динаміки інвестклімату дещо пом'якшилась порівняно з попереднім періодом. Хоча 45% спостерігають негативну динаміку, 33% вважають, що діловий клімат не зазнав суттєвих змін, а 22% повідомляють про його поліпшення.

Протягом наступних шести місяців 32% очікують подальшого погіршення ситуації, а 46% вважають, що інвестклімат не зазнає суттєвих змін. Водночас 22% топменеджерів прогнозують покращення ситуації у першій половині 2023 року.

Попри війну, 99% компаній Асоціації планують продовжувати працювати на ринку України у 2023 році, а 63% збираються інвестувати в Україну навіть у воєнний час. Водночас тільки 17% вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну.

Зокрема, СЕО розповідають про плани інвестицій на 2023 рік в першу чергу на підтримку власного бізнесу - в зарплати, податки, сталий розвиток, диджитал, внутрішні процеси, енергоефективність, логістику.

Найбільш популярними галузями для інвестицій залишаються агро, IT, фарма, транспорт, FMCG. З'являються підприємці, що мають плани інвестувати в військову/оборонну сферу.

Зазначається, що повномасштабна військова агресія РФ проти України продовжує очолювати перелік факторів негативного впливу на інвестиційний клімат, на другому місці опинились атаки на українську енергосистему, а на третьому - корупція.

Серед небагатьох позитивних змін бізнес-лідери найвище оцінили надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, скасування мит і квот на український експорт та "транспортний безвіз" з ЄС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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