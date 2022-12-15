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АНАЛІТИКА

З початку війни окупанти завдали збитків інфраструктурі України на $136 млрд, - KSE

12:22 15.12.2022 |

Економіка

 

Загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України внаслідок військової агресії Росії проти України станом на листопад 2022 року склала 135,9 млрд доларів (за вартістю заміщення).

Про це йдеться в звіті KSE Institute, передають Українськi Новини.

"У порівнянні з останнім звітом від вересня 2022 року найбільше збитків завдано енергетичній інфраструктурі, промисловості та державним і приватним підприємствам. Сума збитків промисловим підприємствам зросла на 3 млрд доларів та складає 13 млрд доларів. Це третя за величиною стаття збитків інфраструктури. Збитки енергетичної інфраструктури збільшилися до 6,8 млрд доларів. Очікується, що сума збитків може бути вищою, оскільки наразі відсутня повна інформація про стан українських підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, та детальна інформація про збитки, завдані інфраструктурі енергетики країни", - йдеться в звіті.

Станом на листопад 2022 року також на 2 млрд доларів зросли збитки завдані житловому фонду до 52,5 млрд доларів.

Наразі частка житлового фонду у загальному обсязі збитків складає 38,6%. 

"Внаслідок бойових дій продовжує зростати кількість пошкоджених та зруйнованих інфраструктурних обʼєктів. Сума збитків інфраструктури зросла до 35,6 млрд доларів, їхня частка складає 26,2% у загальному обсязі. З них 26,6 млрд доларів - внаслідок прямого руйнування доріг, ще 4,4 млрд доларів - збитки "Укрзалізниці" від війни. У порівнянні з початком осені збільшилися також збитки, завдані внаслідок бойових дій інфраструктурі таких сфер як освіта - 8,2 млрд доларів, охорона здоровʼя - 1,7 млрд доларів, культура, туризм та спорт - 2,1 млрд доларів", - йдеться в звіті.

Також зазначається, що за даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів Росії в Україні пошкоджено 592 об'єкти теплопостачання, а саме: 444 котелень, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів.

З них вже відновлено майже 300 обʼєктів теплопостачання.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на вересень 2022 року окупанти завдали збитків інфраструктурі України на 127 млрд доларів.
За матеріалами: Українські Новини
 

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