Суд арештував Premier Palace і ще 6 готелів групи VS Energy Гінера, Бабакова і Воєводіна – «Схеми»

Печерський райсуд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на готелі у Києві, Львові, Одесі й Олександрії, якими володіє група VS Energy, яку контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер і Михайло Воєводін.

Про це пишуть "Схеми".

Так, арешт наклали на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі та Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії, якими володіє група VS Energy.

У рішенні суду від 12 грудня, копія якого є в розпорядженні редакції "Схем", слідча суддя Олеся Батрин частково задовольнила клопотання Офісу генпрокурора і наклала арешт на статутний капітал у низці компаній, які контролює російська так звана "лужниківська" група, а також на нерухоме майно в Україні.

"А саме - на 7 готелів з мережі Premier Hotels & Resorts у Києві, Львові, Одесі та Олександрії. Відповідно до ухвали, це майно заборонено відчужувати. В частині встановлення заборони користування цим майном суддя клопотання не задовольнив. Крім того, арешт накладений на нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу "Метроград" та ТРЦ "Метрополіс" у Києві", - зазначають журналісти.

У клопотанні йшлося, що це майно відповідає ознакам, як таке, "що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна".

Зазначається, що ДБР за процесуального керівництва ОГП проводить досудове розслідування за кількома звинуваченнями, зокрема - привласнення майна та вчинення "злочинною організацією "Лужники", яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або держкордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб".

Так, за даними слідства, групу VS Energy представляють три громадяни РФ: Олександр Бабаков - депутат Держдуми РФ, Михайло Воєводін - згідно з даними слідства, так званий "злодій у законі" на прізвисько Міша Лужнецький та Євген Гінер - президент московського футбольного клубу ЦСКА.

Гінер, додають "Схеми", також є партнером російської держкорпорації Ростех. Керує нею колишній офіцер ФСБ Сергій Чемезов - давній друг та соратник Путіна.

У матеріалах слідства йдеться, що Бабаков, "будучи політичним діячем від провладної в Росії партії "Единая Россия", користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 років, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи з метою набуття активів учасниками протиправної групи".

"Гінер, в свою чергу, "забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи", а Воєводін організовував "силовий супровід процесів заволодіння активами", вважають слідчі.

За даними слідства, в період 2017-2022 років підконтрольні VS Energy обленерго "за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд грн на підприємства групи, після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна", - пишуть "Схеми".

Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовані персональні санкції, відповідно до рішень РНБО.

Крім цього, Бабаков перебуває під санкціями ЄС і США. У 2014 році він голосував за анексію Криму, де група VS Energy контролює енергокомпанію "Севастопольобленерго". А 3 жовтня 2022 року він голосував за анексію Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо:

СБУ приходила з обшуками до енергетичної компанії VS Energy, яка володіє низкою обленерго, і власниками якої є російські олігархи Гінер, Воєводін і Бабаков.

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).