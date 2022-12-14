До кінця року планується 54 аукціони у рамках малої приватизації

Фонд державного майна планує до кінця 2022 року провести ще 54 аукціони з продажу держмайна в рамках малої приватизації.

Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Важко робити прогнози, але 54 аукціони має ще бути до кінця року. Є цікаві об'єкти. Наприклад, державний пакет акцій розміром 50% статутного капіталу ПАТ "Машинобудівне виробниче об'єднання "Оріон" в Одесі. Є підприємство Укрспирту в місті Чортків. Там узагалі 28 грудня буде аукціон. Є декілька цікавих підприємств у Дніпропетровській області. Зокрема, в Кам'янському. Подивимося", - сказав Немчінов.

За його словами, як показує практика, наразі найбільше покупців цікавлять спиртові активи, бази відпочинку, але з часом на кожний об'єкт знайдеться свій покупець.

«Ще треба не забувати, що є відкриті аукціони по оренді. Головне, щоб не просто відбулися аукціони, а щоб переможці виконали певні умови. Але процес незворотній. Мені приємно, що, як кількість учасників від аукціону до аукціону зростає, так ціна, як правило, зростає в рази та на порядки", - підкреслив урядовець.

Немчінов зазначив, що загалом Фонд держмайна провів свій аналіз та з'ясував, що не всі переможці конкурсів з продажу тих чи інших активів виконують свої зобов'язання. І хоча ціна аукціону збільшується у 4-5 разів, недобросовісних учасників аукціонів чимало. Саме тому й буде запропоновано законодавчі зміни, якими гарантійний внесок - платіж, що є "страховкою" системи від зриву аукціонів їх учасниками, планується збільшити з 20% до 50%. «Думаю, що вони (ФДМУ - ред.) внесуть відповідний акт. Загалом, мені здається, це дуже позитивний процес, тому що (реалізується - ред.) як нерухомість, яка стояла роками, так і якісь пакети державних акцій, які не можуть бути використані державою з певних причин", - додав урядовець.

Крім того, на думку Немчінова, мала приватизація є своєрідним шансом для релокації підприємств, які зазнали збитків унаслідок розв'язаної росією війни.

Загалом, підкреслив він, стратегія уряду полягає в тому, щоб максимально зосередитися на формуванні політик, а не на управління якимись активами.

Раніше міністр КМУ зазначав, що завдяки продажу активів у рамках малої приватизації до державного бюджету вже перераховано 1 мільярд гривень.

Як повідомлялося, з 19 серпня, коли було відновлено процес малої приватизації,Фонд держмайна провів понад 120 аукціонів на Прозорро.Продажі. Загальна сума торгів - 1,8 млрд грн.