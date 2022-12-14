Світовий банк порадив користуватись Prozorro для закупівель у відбудові України

Світовий банк рекомендував використовувати систему Prozorro для всіх закупівель на суму до 5 млн євро для потреб відбудови України. Очікується, що міжнародні тендери на більшу суму можна буде проводити вже з березня наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Система електронних закупівель Prozorro, включаючи електронні каталоги Prozorro Market, відповідає вимогам до електронних закупівель для операцій, що фінансуються Світовим банком. Про це свідчать результати оцінки, проведеної командою World Bank", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що початкова оцінка Prozorro була проведена командою Світового банку ще у 2017 році, і на той час вона дозволила використовувати Prozorro для національних процедур закупівель у межах проєктів, що фінансуються Світовим банком.

Повторну оцінку проведено, аби перевірити, які налаштування та зміни потрібно внести в систему Prozorro для відповідності найкращим міжнародним практикам.

Автори оцінки дійшли висновку, що система електронних закупівель, включаючи Prozorro Market, загалом відповідає вимогам до електронних закупівель для операцій, що фінансуються Світовим банком.

"Агентства - виконавці проєктів у рамках операцій, що фінансуються Банком, можуть використовувати систему електронних закупівель та Prozorro Market для тендерів, які вимагають використання національних процедур закупівель (з бюджетним порогом до 5 млн євро). Що стосується міжнародних тендерних процедур, які фінансуються Світовим банком в Україні (з бюджетним порогом від 5 млн євро і більше), виконавчі агенції можуть використовувати системи електронних закупівель Prozorro після того, як ДП "Прозорро" запровадить визначені вдосконалення", - цитує пресслужба регіонального директора Світового банку у справах Східної Європи та Центральної Азії Арупа Банерджі.

Як зауважили в міністерстві, ДП "Прозорро" розпочало адаптацію системи під особливі стандарти та умови, затверджені Світовим банком, включно з механізмом оскарження. Можливість використовувати систему відповідно до вимог Світового банку буде доступна вже в березні 2023 року.

Крім того, розглядається можливість адаптації системи Prozorro для специфічних потреб відбудови, наприклад, щодо закупівлі послуг консультантів, проєктних та архітектурних робіт, потреба в яких під час відбудови буде величезною.

Як пояснили в Мінекономіки, йдеться про двоетапну процедуру: на першому етапі розглядаються технічні пропозиції учасників тендеру (склад робіт, підходи тощо), а на другому - цінові пропозиції. З цією метою команда Prozorro розглядає можливість модифікувати вже існуючу процедуру конкурентного діалогу, яка є схожою за дизайном.

Загалом позиція Світового банку полягає в тому, що, починаючи з 2023 року, Prozorro має використовуватись в усіх проєктах відбудови, які фінансує банк.

Як повідомлялось, у вересні 2022 року уряд України, Європейська комісія та Світовий банк у співпраці з партнерами попередньо оцінили витрати на відбудову та відновлення України у 349 млрд доларів США.