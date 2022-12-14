Україна очікує перший транш EUR3 млрд макрофіндопомоги-2023 вже у січні - глава Мінфіну

Україна вітає схвалення Європарламентом у середу нової макрофінансової допомоги у 2023 році на загальну суму EUR18 млрд, очікуючи швидкого остаточного рішення Ради ЄС та проведення необхідних процедур і підготовки необхідних документів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Перший транш очікуємо вже у січні - EUR3 млрд", - сказав він в ефірі національного телемарафону у середу.

Марченко уточнив, що йдеться про довгостроковий кредит на термін понад 20 років під процентну ставку в межах ризику Єврокомісії - близько 3-4% річних за поточними ставками.

