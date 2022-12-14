Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна очікує перший транш EUR3 млрд макрофіндопомоги-2023 вже у січні - глава Мінфіну

16:47 14.12.2022 |

Економіка

 

Україна вітає схвалення Європарламентом у середу нової макрофінансової допомоги у 2023 році на загальну суму EUR18 млрд, очікуючи швидкого остаточного рішення Ради ЄС та проведення необхідних процедур і підготовки необхідних документів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Перший транш очікуємо вже у січні - EUR3 млрд", - сказав він в ефірі національного телемарафону у середу.

Марченко уточнив, що йдеться про довгостроковий кредит на термін понад 20 років під процентну ставку в межах ризику Єврокомісії - близько 3-4% річних за поточними ставками.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9273
  0,3273
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4250  0,01 0,03 40,1975  0,03 0,09
EUR 41,1143  0,17 0,41 42,2946  0,29 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес