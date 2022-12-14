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АНАЛІТИКА

Фонд соцстрахування від початку 2022 р. виплатив 14,5 млрд грн лікарняних і виплат по вагітності та пологах

16:08 14.12.2022 |

Економіка

 

Фонд соціального страхування України (ФССУ) від початку 2022 року виплатив 14,5 млрд грн лікарняних і виплат по вагітності та пологах.

Як повідомляється на сайті фонду, виплати отримали 2,1 млн застрахованих осіб.

При цьому 2 млн осіб отримали 10,3 млрд грн лікарняних, 96 тис. українок отримали 4,2 млрд грн декретних допомог.

"Виплати допомог за лікарняними і по вагітності та пологах Фонд соціального страхування України не призупиняв ні на день навіть із початком повномасштабного вторгнення. Зокрема, кошти за лікарняними отримують внутрішньо переміщені особи, евакуйовані за кордон працівники та українці, чиї роботодавці не можуть виконати стандартну процедуру призначення допомоги через бойові дії", - уточнили у ФССУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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