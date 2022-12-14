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«Революція на ринку вантажних перевезень». Держава почала тестувати електронні накладні
14:20 14.12.2022 |
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки Мінцифри почало у тестовому режимі впроваджувати електронну товарно-транспортну накладну (е-ТТН), повідомив у середу заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
"Довгоочікувана революція на ринку вантажних перевезень - запускаємо е-ТТН", - написав він у Facebook.
Електронні ТТН уже тестують провайдери електронного документообігу. Є також перша компанія від бізнесу, яка погодилась випробувати цей інструмент.
Електронна форма накладних у перспективі має замінити паперову і стати обов'язковою для всіх учасників перевезень - відправників, отримувачів і транспортних компаній.
Це станеться не раніше липня 2023 року, заявив Найєм.
Тим часом міністерство запустило сайт e-ttn.miu.gov.ua, присвячений запуску е-ТТН.
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