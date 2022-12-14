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Франція надасть обладнання на EUR415 млн для відновлення українського енергосектору - голова Міненерго
12:00 14.12.2022 |
Франція надасть обладнання на EUR415 млн для відновлення українського енергосектору, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Я вдячний країнам і компаніям, які з самого початку війни допомагають Україні. Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті - високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж. Підтримка обладнанням на суму 415 млн євро, яке Франція надасть Україні, значною мірою допоможе відновленню українського енергосектору", - наводить його слова пресслужба міністерства.
Галущенко нагадав, що внаслідок російських атак постраждало майже 50% енергетичної інфраструктури України, яка протягом двох місяців практично щодня страждає від прицільного обстрілу російськими ракетами.
З огляду на це міністр наголосив на важливості солідарності європейських країн для захисту цивільного населення України від "енергетичної" агресії Росії.
Глава Міненерго додав, що Україна також потребує газотурбінних та газопоршневих блоків, які допоможуть забезпечити стабільну роботу енергосистеми.
Крім того, він нагадав про недотримання принципів ядерної безпеки Росією, яка, захопивши Запорізьку атомну електростанцію та обстрілюючи її територію, понад дев'ять місяців тримає світ на порозі ядерної катастрофи.
"Ми спільно маємо дати гідну відсіч агресору, вдатися до конкретних кроків, які допоможуть зупинити ядерний тероризм. Йдеться про впровадження ядерних санкцій проти Росії, заміщення російського ядерного палива, відмову від російських ядерних технологій та спільних проєктів з "Росатомом". Лише солідарність та рішучість у протистоянні державі-терористу допоможе здобути перемогу у цій війні", - зазначив Галущенко.
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