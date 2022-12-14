Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комісія з азартних ігор анулювала ліцензії трьох онлайн-казино через зв’язки з Росією

10:21 14.12.2022 |

Економіка

 

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) ухвалила рішення про анулювання ліцензій чотирьох організаторів азартних ігор, підконтрольних громадянам Росії.

Про це голова КРАІЛ Іван Рудий повідомив у Facebook.

"Маємо перші результати перевірки організаторів азартних ігор на зв'язки з Росією. Завдяки плідній співпраці КРАІЛ з Служба безпеки України виявили ряд доказів, що підтвердили цю інформацію. Ліцензії з російським слідом вже анульовані", - написав голова Комісії.

У пресслужбі КРАІЛ уточнили, що анульовано ліцензії таких компаній:

* ТОВ "Джокер ЮА" - ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
* ТОВ "Плей Фан Інвестмент" - ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
* ТОВ "Плей Фан Інвестмент" - ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;
* ТОВ "Альфагейм" - ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

"У відношенні вказаних суб'єктів господарювання, було виявлено недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктами господарювання для одержання ліцензії, а саме інформації зазначеної у відповідних листах або довідках про те, що здобувачі ліцензій не діють в інтересах резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, на початку вересня КРАІЛ анулювала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (працює під брендом 1xBet) у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор: казино в мережі інтернет та букмекерської діяльності.

Це відбулося після того, як президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію, що набрала необхідні 25 тисяч голосів, доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органівопрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні.

За даними галузевих ЗМІ, 1ХBet - це російська букмекерська компанія з ліцензією на Кюрасао та штаб-квартирою на Кіпрі. Власники компанії отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні. Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в Росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.

Сам Роман Семіохін розповідав у інтерв'ю російському Forbes, що отримані від бізнесу гроші інвестував в нерухомість та бізнес-проєкти в Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5780
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4868  0,07 0,19 40,1437  0,02 0,05
EUR 41,0816  0,14 0,33 42,1526  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес