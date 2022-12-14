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Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих
09:37 14.12.2022 |
Норвегія подарує Україні десять мостів, щоб допомогти відновити нормальне сполучення у регіонах, де мости зруйновані внаслідок бойових дій.
Як повідомляє Norway Postsen, про це повідомила міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт, пише "Європейська правда".
Загальна вартість мостів - 30 млн норвезьких крон (близько 3 млн доларів США), їх профінансують з гуманітарного бюджету МЗС.
"Війна Росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна цілковито залежить від нормального дорожного сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень", - зазначила міністерка.
Очільник Міністерства транспорту Йон Івар Нюгард зазначив, що надання цієї допомоги не вплине на готовність самої Норвегії за потреби відновити мости.
Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший з них вже вирушив в дорогу у вівторок.
"Війна в Україні може тривати довго, і ми готові надавати допомогу довго. Ближчим часом уряд оголосить наші нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон допомоги, яку ми вже надали або пообіцяли", - зазначила Аннікен Гуйтфельдт.
Нагадаємо, на початку грудня Франція подарувала Україні конструкції для трьох мостових переправ, їх планували використати на Чернігівщині замість мостів, зруйнованих під час бойових дій навесні.
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